Da Joe Jonas a Katy Perry | tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato

(Di mercoledì 25 luglio 2018)lechedanno il loro sostegno a, ricoverata in ospedaleè stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente nella sua abitazione. Le notizie che circolano sul web parlano di overdose, ma ancora niente è certo, visto che la sua famiglia ha dichiarato che alcune affermazioni in … L'articolo Da Joelecheproviene da Gossip e Tv.