Da Fiat a Ferrari | la storia e i successi di Sergio Marchionne

E' morto Sergio Marchionne : si è spento il manager che ha rivoluzionato il mondo Fiat e Ferrari

Si è spento Sergio Marchionne : addio all’uomo che ha reso grandi Fiat e Ferrari : La notizia tanto temuta è arrivata: Sergio Marchione è morto oggi all’ospedale di Zurigo E’ terminata l’agonia di Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari è deceduto oggi a 66 anni dopo un lungo ricovero in ospedale, a Zurigo, in seguito ad un intervento alla spalla. Da sabato, ormai, si temeva il peggio per il manager italo-canadese: John Elkann ha convocato una riunione d’urgenza dei Cda per sostituire ...

Giù i titoli della galassia Fiat. La Ferrari sbanda in Borsa : Il mercato deve metabolizzare l'uscita repentina, e drammatica, di Sergio Marchionne che molti analisti finanziari definiscono l'architetto, l'ingegnere e il capo pilota di Fca. Ma sempre secondo gli ...

CdA Fca - dopo Marchionne comincia l’era Manley/ Ultime notizie : ecco come cambiano Fiat - Ferrari e Jeep : Fca, come cambia il gruppo dopo Marchionne: CdA Ultime notizie, inizia l'era Manley, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di Jeep la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:10:00 GMT)

I 14 anni del manager globale che ha portato Fiat e Ferrari nel futuro : globale. La definizione che forse meglio definisce la figura di Sergio Marchionne, l’uomo che ha portato la Fiat nel futuro, è quella di manager globale. Nessuno come lui a livello mondiale ha saputo plasmare e permeare un gruppo multinazionale a propria immagine e somiglianza. Oggi Marchionne significa Fiat Chrysler Automobiles, Cnh Industrial, Fe...

Sergio Marchionne : età - altezza - peso e figli. Dirigente Fiat Chrysler e presidente Ferrari : Se da un lato conosciamo tutto o quasi del Sergio Marchionne brillante Dirigente d’azienda, molto meno negli anni è trapelato in merito alla sua vita privata. Nato a Chieti, il 17 giugno del 1954 è un Dirigente d’azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Ha ricoperto molteplici ruoli: è amministratore delegato di Fiat Chrysler ...

Finisce l'era Marchionne - il duro che ha rilanciato Fiat e Ferrari : L'uscita di scena di Sergio Marchionne dalla galassia Fca non era previsto. Non così e in queste tempistiche. Il piano era arrivare al 2019, ma le condizioni di salute del manager italo-canadese hanno ...

Chi è Sergio Marchionne - il manager malato che ha salvato Fiat e Ferrari : In questo modo la Fiat è diventata il settimo gruppo industriale al mondo del settore auto. I piani presentati per il futuro Alla presentazione lo scorso primo giugno del nuovo piano Fca per il ...

Convocati CdA di Fiat - Ferrari e CNH per esaminare nodo Marchionne : Giornata cruciale per il settore automotive che oggi 21 luglio 2018 potrebbe scoprire chi succederà a Sergio Marchionne in capo al gruppo Fiat Chrysler Automobile, alla Ferrari ed al produttore di ...