Cyber security | Intelligence | ecco il Laboratorio dell' Unical

Cybersecurity - 3 - 5 milioni di opportunità lavorative entro il 2021 : Sarà il cybercrimine a offrire nuove opportunità di lavoro. Secondo le stime diffusa dalla società di selezione manageriale vulnerabilità, malware, esposizione dei dati e, da poco, GDPR compliance porteranno a triplicare il numero di posizioni aperte nei prossimi cinque anni. “Una grande sfida per le aziende, che a livello globale, lamentano una carenza di personale qualificato laddove, invece, i manager HR prevedono di far crescere il ...

Nato - Trenta : in 2% Pil per spesa militare anche Cyber security : Bruxelles, 12 lug., askanews, - Nel corso della seconda sessione del vertice Nato, questa mattina a Bruxelles, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, a nome del governo italiano, ha chiesto che ...

Più richieste di oblio e spese in Cybersecurity : cos'è cambiato con il gdpr : Dall'entrata in vigore del gdpr sono cresciute le domande di cancellazione dei dati personali dagli utenti alle aziende, che spendono di più in sicurezza

Più richieste di oblio e spese in Cybersecurity : cos’è cambiato con il gdpr : Hacker (Getty Images) Quando si parla di gdpr, c’è una data spartiacque che tutti hanno segnato sul calendario: il 25 maggio, giorno in cui è entrato in vigore il regolamento europeo per la protezione dei dati. Che ha coinvolto chiunque avesse a che fare con informazioni personali, da chi gestisce una semplice newsletter, a chi ha una impresa di software. Un mese e mezzo dopo siamo già in grado di trarre i primi bilanci, sia dal lato ...

Dalla Cybersecurity 3 - 5 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2021 : Il settore della cybersecurity diventa un'opportunità di lavoro e crescita dell'occupazione. Secondo un'analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. È 'una grande ...

Il prossimo step Fintech a Londra? Cybersecurity e Intelligenza Artificiale : Oltre a questo, il paese sta vivendo il suo primo calo del debito nell'arco di una generazione mentre l'economia continua a crescere. Hancock ha ammesso che "sia che si tratti di migliorare i viaggi, ...

Exclusive Group - finalizzata loperazione Permira per crescere in Cybersecurity e cloud : "Le persone che lavorano nel nostro Gruppo sono tra le più competenti al mondo e abbiamo il più alto numero di ingegneri rispetto a qualsiasi altro distributore nel nostro settore - ha aggiunto ...

Cyber security - l'evoluzione della minaccia ransomware in Italia : Roma, 4 lug. , askanews, In Italia solo il 58% degli alert di sicurezza generati viene investigato. Il rimanente 42% sono eventi inascoltati, spesso i primi segnali di una campagna di malware in atto ...

Leonardo - scandalo Cyber security : si dimette Biraghi. E' la seconda testa che cade : Andrea Biraghi, manager di punta di Leonardo , ex Finmeccanica , si è dimesso. E' la seconda testa che cade nel gruppo, come ricorda Gianni Dragoni nel suo blog Poteri deboli . Biraghi era a capo ...

Cyber security - nuovo osservatorio di Ispi e Leonardo : Roma, 28 giu. , askanews, Ispi, centro studi italiano specializzato in analisi geopolitiche e politico-economiche globali, e Leonardo, principale azienda italiana operante nei settori Sicurezza, ...

La Cyber security in Italia vista dai Ciso. Report Cisco : Roma, 25 giu. , askanews, - Gli autori di attacchi informatici stanno sviluppando e adattando le loro tecniche a un ritmo sempre più veloce, che ormai supera ampiamente quello dei responsabili della ...

Cyber security - la minaccia viene anche dall'interno : Roma, 25 giu. , askanews, Il 65% delle minacce Cyber al primo stadio vede coinvolte figure interne che fanno un uso improprio di accessi legittimi per danneggiare il proprio datore di lavoro, più o ...

Cyber security - che cosa cambia da domani per effetto della Direttiva Nis : ... i seguenti ministeri: Sviluppo economico, per i settori energia, infrastrutture digitali e per gli FSD; Infrastrutture e trasporti, per il settore trasporti; Economia e finanze, per i settori ...

Tra IT e OT c'è anche un problema di Cybersecurity : "anche nel settore industriale, un numero sempre maggiore di organizzazioni che sceglie di migliorare la propria politica di cybersecurity, tra cui misure ad hoc per salvaguardare le proprie reti di ...