Cucinare dopo una giornata di lavoro | perché è la cosa migliore da fare

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Torniamo a casauna lunga ed estenuantedi, l’ultimache abbiamo voglia di. Il solo pensiero delle stoviglie da lavare ci fa rabbrividire. Senza contare che, probabilmente, in frigo non abbiamo tutti gli ingredienti che ci occorrono, e che il risultato dei nostri esperimenti in cucina non sempre è certo. In questi casi, ci vengono in mente solo due alternative: aprire una scatoletta di tonno o ordinare una pizza. Quello che dovremmo, invece, è superare la pigrizia, rimboccarci le maniche e metterci ai fornelli. Per quale motivo? Prima di tuttoè più salutare: se prepari da sola i tuoi piatti saici metti dentro. Sta a te scegliere ingredienti di qualità, evitare di usare troppo sale, e limitare i grassi. Il cibo che prepari da sola non ha conservanti, né coloranti, né zuccheri aggiunti.in casa ti aiuta anche a ...