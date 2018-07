Crotone | il club non accetta la sentenza Chievo | «Subito un nuovo processo»

Retrocessione Chievo Verona - l’improcedibilità “sfuma” : adesso il club rischia grosso ed il Crotone spera : Il Crotone spera nel ripescaggio a causa della modifica della classifica della passata stagione: Chievo Verona vicino alla batosta da parte della Procura Chievo Verona alle prese con il ben noto processo per plusvalenze fittizie. La Procura federale ha chiesto una punizione esemplare per il club, ben 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2017/2018, che vorrebbero dire Retrocessione in Serie B e Crotone dunque salvo. ...

Caos in Serie A : vari club a rischio retrocessione - ipotesi di ripescaggio sempre più concreta per il Crotone : Crotone, ripescaggio Serie A- I calabresi presentano il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa, proprio nel momento in cui arriva la notizia del deferimento del Chievo, che alimenta le speranze della squadra rossoblù di un possibile ripescaggio in Serie A. I calabresi hanno concluso lo scorso campionato al terz’ultimo posto, con 35 punti, mentre i veneti sono arrivati tre posizioni piu’ sopra, a quota 40. “Abbiamo appreso la ...

Panchina Crotone - Stroppa in pole : al Foggia un ex del club calabrese? : Panchina Crotone – Il Crotone prova a ‘smaltire’ la delusione per la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso il club calabrese è al lavoro per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista e tornare subito in massima categoria. La prima decisione da prendere è quella che riguarda la Panchina, addio con Walter Zenga, al momento il tecnico in pole per la successione è Stroppa. Ed al ...