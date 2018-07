Crollo diga in Laos | un funzionario aveva avvertito del pericolo

meteoweb.eu

: È crollata una diga in Laos: ci sono centinaia di dispersi - ilpost : È crollata una diga in Laos: ci sono centinaia di dispersi - vaticannews_it : Cordoglio di #PapaFrancesco per vittime delle inondazioni per il crollo di una diga nel #Laos - Vatican News… - grutli : RT @RSInews: Laos, recuperati i primi corpi Trovate 17 persone morte dopo il crollo della diga, centinaia mancano all'appello - Danni segna… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Poche ore prima deldellanel, undella holding responsabile della costruzione della struttura Xe Pian Xe Namnoyche a causa delle forti piogge la barriera era “in condizioni moltose“: si tratta di parte di un comunicato interno fa emesso dalla Xe Pian Xe Namnoy Power Co, la joint venture impegnata nella costruzione dell’impianto. Lee Kan Yeol scriveva nel documento che “laausiliare D non è sicura“, avvertendo che il suoavrebbe rilasciato cinque miliardi di metri cubi d’acqua, e chiedendo l’evacuazione dei residenti per evitare uno “spiacevole incidente“. La lettera era indirizzata a due funzionari locali della società. L'articoloin: undelMeteo Web.