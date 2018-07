Cristiano Ronaldo alla Juventus | mossa rischiosa o triplete assicurato? L’opinione dei

Cristiano Ronaldo in bianconero : per la Juventus mossa rischiosa o triplete a portata di mano? Ai microfoni di William Hill rispondono gli italiani : Le trattative per portare Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi e, una volta resi noti, i termini dell’accordo multimilionario hanno fatto discutere. Secondo otto italiani su dieci (82%), tuttavia, il costo dell’operazione è ampiamente giustificato dal talento di CR7, considerato il più forte giocatore del mondo. La percentuale restante si divide tra chi ritiene che la cifra sborsata ...

Fantacalcio 2018-2019 - quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli - tutti vogliono CR7 : Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il Fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter ...

Ria Antoniou/ "Ho rifiutato Cristiano Ronaldo. Me ne sono pentita - ma cerco l'amore vero" : Dopo la presenza a Tiki Taka Russia la modella greca, Ria Antoniou, sogna di poter lavorare ancora in Italia e, dopo aver rifiutato Cristiano Ronaldo, spera nel vero amore(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:53:00 GMT)

Ria Antoniou : "Cristiano Ronaldo mi corteggiò via social - ma gli dissi no" : Ria Antoniou ha raccontato al settimanale Chi di aver detto no a Cristiano Ronaldo quando alcuni anni fa la corteggiò via social chiedendole poi un incontro reale:È successo tempo fa, eravamo ragazzi (sorride, ndr). C’è stato un corteggiamento via social, come si usa oggi. Poi lui mi ha invitato in Portogallo, a Lisbona, ma ho rifiutato. Non sono una ragazza da incontri al buio. Sia chiaro.prosegui la letturaRia Antoniou: "Cristiano ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

FIFA 19 : EA parla dell'inevitabile lavoro da svolgere dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : I Mondiali di calcio sono archiviati e gli appassionati hanno ora gli occhi puntati sul calciomercato che, come ormai saprete, ha già visto la sua prima "bomba" e forse uno dei trasferimenti più importanti di sempre, ovvero quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.Certo, i tifosi bianconeri sognano già con CR7 (e chi non lo farebbe!), ma il trasferimento ha avuto delle ripercussioni di una certa importanza anche per il prossimo FIFA 19. EA, ...

Cristiano Ronaldo : ecco la favola di Georgina - la sua musa... : Ma ci sono anche altri due gemelli, Eva e Mateo, messi al mondo probabilmente da una madre surrogata l'8 giugno 2017, in arrivo dagli Stati Uniti. ecco, in questo momento così delicato per il clan ...

The Best FIFA Men’s Player 2018 : le nomination - tutti i candidati per il premio di giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà? : La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma ...

Calciatore dell'anno 2018 - tutte le nominations : c'è Cristiano Ronaldo : C'è anche Varane, vincitore seriale Su tutti, presente anche Momo Salah, reduce da una stagione record in termini di gol,, il giovanissimo Kylian Mbappè, Campione del Mondo a neanche vent'anni, ...

Cristiano Ronaldo - PRIMO ALLENAMENTO CON LA JUVENTUS/ Video - ultime notizie : Boateng intanto lo elogia : CRISTIANO RONALDO, PRIMO ALLENAMENTO con la JUVENTUS: Video. L'ex Real Madrid atteso alla Continassa con i nazionali il 30 luglio. Le ultime notizie: come si sta preparando ora(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Esclusiva Boateng : 'Io il Cristiano Ronaldo del Sassuolo? Sì - ma con 500 gol in meno' : "Il suo arrivo dimostra che la serie A è molto importante, il giocatore più forte del mondo è arrivato qui e possiamo solo godere di questo 'sbarco' perché ci farà vedere cose che non abbiamo mai ...

Cristiano Ronaldo - primo allenamento con la Juventus/ Video - ultime notizie : alla Continassa con i nazionali : Cristiano Ronaldo, primo allenamento con la Juventus: Video. L'ex Real Madrid atteso alla Continassa con i nazionali il 30 luglio. Le ultime notizie: come si sta preparando ora(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:58:00 GMT)

Juventus - tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : arriva il primo murales : I supporters bianconeri non vedono l'ora di ammirare il 33enne in campo: esordio il prossimo 12 agosto