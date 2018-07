Crimea | Moavero | Italia non riconosce annessione da parte della Russia

Russia - il ministro Moavero : 'L'italia non riconosce la Crimea' : ' Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale ' e ' l'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014 ' , aderendo alle sanzioni in ...

Moavero smentisce Salvini sulla Crimea : "L'Italia non riconosce l'annessione" : "L'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014", aderendo alle sanzioni contro la Russia, in accordo con quanto stabilito dall'Ue. Con queste parole il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha provato a chiarire la posizione del governo italiano sull'annessione della Crimea alla Russia. Lo ha fatto rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una domanda di Laura Boldrini. Solo pochi giorni ...