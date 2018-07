Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, della durata di 8 anni, prevede l’installazione e la gestione di 10 colonnine di ricarica. Lo rende noto A2a.In una nota, la società spiega che ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) – Un “ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all’interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart”. Ad ulteriore conferma dell’importanza che il progetto ha assunto, Linea Più, società di vendita energia di Lgh, ha ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (3) : (AdnKronos) – Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata a far parte del circuito di ricarica pubblica che comprende infrastrutture localizzate a Milano, Brescia e in Valtellina. Lo sviluppo della ...

