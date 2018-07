Costretto a pagare il ' pizzo' per 19 anni | tre arresti a Catania

Ciclismo - incidente e beffa per Ballerini : investito da un’auto e Costretto a pagare… la multa : Davide Ballerini è stato investito da un’auto durante un allenamento a Como, il corridore dell’Androni poi è stato anche multato per non aver usato la pista ciclabile Brutta disavventura per Davide Ballerini, giovane corridore dell’Androni-Sidermec investito giovedì scorso a Como durante un allenamento. Il ciclista 23enne, arrivato terzo nella classifica della maglia ciclamino dietro Viviani e Bennett, stava pedalando insieme ...