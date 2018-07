Costa Smeralda | donna di 34 anni picchiata e uccisa durante un festino

Massacrata di botte e uccisa al festino nella villa in Costa Smeralda : muore a 34 anni : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata Massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle...

Una donna è stata massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle colline di Baia Sardinia, vicino ad Arzachena. La donna era stata ricoverata in gravissime condizioni ieri nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è morta ieri notte. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou, ...

Maserati Summer Experience - a vela e a motore in Costa Smeralda : L’estate in Sardegna è iniziata con il rombo dei motori Maserati. Fino all’8 settembre, infatti, la Costa Smeralda ospiterà la Maserati Summer Experience, un appuntamento col divertimento, il lusso e l’adrenalina offerti dalla gamma 2019 del Tridente.LEGGI ANCHEPatrick Dempsey, dal set alla pista (e viceversa) Per tutta l’estate il SUV Levante, l’ammiraglia Quattroporte e la berlina sportiva Ghibli – tutte disponibili negli ...

Rosegold Party - Vip e influencer in Costa Smeralda in una serata di solidarietà : La cornice è quella di Porto Cervo, Villa Achenza. L'occasione è il Rosegold Party, evento culmine di un'esclusiva tre giorni di appuntamenti che ha riunito personalità del mondo del cinema, dello ...

Rosegold Weekend - vip e influencer in Costa Smeralda : Roma, 19 lug., askanews, - Si terrà dal 20 al 22 luglio a Porto Cervo il Rosegold Weekend, esclusiva tre giorni di appuntamenti che riunirà numerose personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e dell'imprenditoria in un'esperienza all'insegna del Bien Vivre e della solidarietà. L'iniziativa, ideata dall'agenzia di comunicazione Factory4, consentirà di ...

Porto Cervo : apre Waterfront Costa Smeralda - il lusso è vista mare : Waterfront rappresenta una suggestiva commistione tra la via dello shopping e un palcoscenico per spettacoli d'eccezione. I l complesso è aperto al pubblico e interamente gratuito . Questo e tanto ...

Melges 40 Gp in Costa Smeralda : Scatteranno domani le regate per il One ocean Melges 40 Grand prix di vela, organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, con il supporto della Classe Melges 40. un anno fa questo monotipo così atteso ...

Costa : cerimonia moneta per Costa Smeralda - prima nave a Lng (2) : (AdnKronos) – Il Gruppo Costa, così come tutte le compagnie parte di Carnival Corporation, è leader nel settore per la promozione e lo sviluppo di soluzioni eco-sostenibili. Oltre all’utilizzo dell’Lng per le navi da crociera, il Gruppo Costa ed i marchi di Carnival Corporation sono stati in prima fila nell’utilizzo dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (Exhaust Gas Cleaning System). L’Egcs è installato ad ...

Costa : cerimonia moneta per Costa Smeralda - prima nave a Lng (3) : (AdnKronos) – In totale la flotta del Gruppo Costa è composta da 26 navi in servizio pari a oltre 74.000 letti. Sono sette le nuove navi in arrivo tra il 2018 e 2023 di cui due per Costa Crociere, due per Costa Asia e tre per Aida Cruises, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro. L’entrata in servizio di queste sette nuove navi porterà a un incremento della capacità di oltre il 50%. Con una stazza lorda di oltre ...

Costa Smeralda - 19enne arrestato per violenza sessuale. Le urlava : “You like banana” : Aggressione a sfondo sessuale sulla spiaggia del golfo della Marinella, in Sardegna. Un 19enne marocchino ha avvicinato una turista e per "conquistarla" si è spogliato e l'ha inseguita urlando frasi oscene tra cui: "You like banana!". Il ragazzi è stato poi arrestato da un maresciallo donna dei carabinieri.Continua a leggere

Giorgia Meloni contro i Pearl Jam : portiamo i migranti al loro party in Costa Smeralda : Sta scatenando un putiferio politico e social l’appello in favore dell’accoglienza dei migranti [VIDEO]lanciato dal gruppo rock americano dei Pearl Jam durante il loro ultimo concerto, tenuto il 26 giugno scorso allo stadio Olimpico di Roma. #apriteiporti e #saveisnotacrime sono state le parole d’ordine della band guidata dal cantante Eddie Vedder. In molti hanno apprezzato l’iniziativa ‘umanitaria’, ma altri hanno trovato fuori luogo i tempi e ...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...