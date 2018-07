Cossiga | la sua eredità | serve democrazia compiuta e governante Adnkronos 7

sportfair

: Il Comune di Soveria Mannelli ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Cossiga a 90 anni dalla sua nascita - OggiSud : Il Comune di Soveria Mannelli ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Cossiga a 90 anni dalla sua nascita - degraziaantoni1 : @DanielaColi2 Savona sembra pieno di sé, ma la sua esperienza come pupillo di Guido Carli, consigliere economico di… - tuttobranca : RT @ros_aria7: @iosonokarma @dileguossi @matteosalvinimi Come disse Cossiga: Anche noi italiani siamo ben lieti che Carla Bruni non sia più… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) () – L’allora Capo dello Stato invitava poi a non richiamare, per giustificare rinvii, “le urgenze immediate, che sono reali ed a cui bisogna porre senza indugio rimedio: il risanamento della finanza pubblica, la lotta alla criminalità organizzata, la riforma del sistema assistenziale, sanitario e pensionistico. Non sembra peraltro che il ritardo nell’affrontare il tema delle riforme sia stato di una qualche utilità in questo campo nei tempi passati”. “è mio fervido voto che le Camere trovino tempestivamente tempi e modi per studiare le vie, i metodi e i mezzi per i necessari esami, gli utili confronti e le esigite delibere per far sì che con l’elezione di un nuovo Parlamento dotato delle opportune e specifiche competenze o in altra sede e forma, sempre in conformità ai princìpi della vigente Costituzione, pur nelle modifiche che ...