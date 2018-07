Cossiga | la sua eredità | serve democrazia compiuta e governante Adnkronos 6

Cossiga : la sua eredità - serve democrazia compiuta e governante/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – “La richiesta di riforme istituzionali, di nuovi, moderni e più efficienti ordinamenti e procedure, non è -scriveva il Capo dello Stato- una richiesta solo ‘politica’ o tanto meno ‘di ingegneria costituzionale’, ma è una richiesta civile, morale e sociale di governo, di libertà, di ordine, di progresso da parte della gente comune; ed è una richiesta da parte di quei gruppi e di quei settori ...

Cossiga : la sua eredità - serve democrazia compiuta e governante/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Una cosa è parlare con senso di giusta sacralità della Costituzione del 1948, come insieme di princìpi, valori, istituzioni, in cui si è coagulato il frutto di una battaglia ideale e di una lotta per la libertà e per il riscatto nazionale; altra cosa è parlare di rinnovamento delle istituzioni”. “Chi però ritenesse che invocare una stagione di riforme istituzionali significhi non onorare chi è caduto ...

Cossiga : la sua eredità - serve democrazia compiuta e governante/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – “Una sola opera di ingegneria costituzionale, infatti, per quanto avveduta, intelligente e lungimirante, non molto potrebbe ai fini di un mutamento profondo del modo di essere e di operare di uno Stato moderno, se non si combinasse con una reale metanoia del modo di fare politica, che coinvolga partiti, movimenti, cittadini, gruppi, ed insieme rinnovi concezioni, mentalità ed abitudini”. “In una ...

Cossiga : la sua eredità - serve democrazia compiuta e governante/Adnkronos (7) : (Adnkronos) – L’allora Capo dello Stato invitava poi a non richiamare, per giustificare rinvii, “le urgenze immediate, che sono reali ed a cui bisogna porre senza indugio rimedio: il risanamento della finanza pubblica, la lotta alla criminalità organizzata, la riforma del sistema assistenziale, sanitario e pensionistico. Non sembra peraltro che il ritardo nell’affrontare il tema delle riforme sia stato di una ...