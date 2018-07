Cossiga | la sua eredità | serve democrazia compiuta e governante Adnkronos 5

sportfair

: Il Comune di Soveria Mannelli ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Cossiga a 90 anni dalla sua nascita - OggiSud : Il Comune di Soveria Mannelli ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Cossiga a 90 anni dalla sua nascita - degraziaantoni1 : @DanielaColi2 Savona sembra pieno di sé, ma la sua esperienza come pupillo di Guido Carli, consigliere economico di… - tuttobranca : RT @ros_aria7: @iosonokarma @dileguossi @matteosalvinimi Come disse Cossiga: Anche noi italiani siamo ben lieti che Carla Bruni non sia più… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) () – “Una sola opera di ingegneria costituzionale, infatti, per quanto avveduta, intelligente e lungimirante, non molto potrebbe ai fini di un mutamento profondo del modo di essere e di operare di uno Stato moderno, se non si combinasse con una reale metanoia del modo di fare politica, che coinvolga partiti, movimenti, cittadini, gruppi, ed insieme rinnovi concezioni, mentalità ed abitudini”. “In una società politica moderna, complessa, aperta, dinamica, liberale come la nostra, metanoia della politica e riformismo istituzionale debbono essere momenti distinti ma sinergici di un’unica ed autentica rivoluzione democratica. Ed è questa l’epoca per questa rivoluzione democratica del nostro Paese. Al Presidente della Repubblica sembra che questo sia il momento magico in cui sperare in una reale capacità di cambiamento delle regole della ...