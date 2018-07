Cosa indossare in ufficio per combattere il caldo

gqitalia

: RT @mtvitalia: Tu e Tay Tay avete una cosa in comune: siete in fissa con gli shorts! ?? - Evsreader : RT @mtvitalia: Tu e Tay Tay avete una cosa in comune: siete in fissa con gli shorts! ?? - mtvitalia : Tu e Tay Tay avete una cosa in comune: siete in fissa con gli shorts! ?? - kuzzi79 : Questi sacerdoti dovrebbero essere castrati prima di indossare la tunica, ora voglio sentire cosa ha da dire il Vat… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Le ferie sono ancora lontane oppure siete appena tornati dalle vacanze e il solo pensiero di doverun abito da lavoro con iltorrido vi rende nervosi? Ci sono degli ottimi stratagemmi per far sì che le giornate insiano più sopportabili. Certo, per chi sposta in macchina e trascorre le giornate in una stanza con l’aria condizionata, non ci sono grandi problemi; ma per quelli che utilizzano i mezzi pubblici o la bicicletta e per lavoro si spostano da una parte all’altra della città per appuntamenti, la faccenda si complica. Vi suggeriamo quindi alcune proposte moda per vestirsi in modo leggero ma di classe. Scegliendo il cosiddetto spezzato per esempio potrete abbinare giacche e pantaloni di diversi materiali, come lino, fresco di lana o seta e cotone. Uno stile elegantemente casual che permette di creare tanti look diversi ogni giorno (anche al di fuori ...