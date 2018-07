Conviene rubare una collana di diamanti come in Ocean’s 8 per rivenderla?

wired

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Arriva nelle sale cinematografiche italiane Ocean’s Eight, l’attesa commedia statunitense scritta da Gary Ross e Olivia Milch che vede nel cast, tra le altre, Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway. Perfettamente in linea con il copione tradizionale della serie Ocean’s, la trama si sviluppa intorno a un (tentato?) furto multimilionario, questa volta con una squadra di ladre tutta al femminile. Obiettivo del colpo – di cui ovviamente non anticipiamo altri dettagli – è una prestigiosadi enormi, un gioiello di Cartier da quasi 3 chilogrammi indossato al Met Gala di New York dal personaggio interpretato da Anne Hathaway. Anche se nelle riprese cinematografiche viene utilizzata una semplice riproduzione, il gioiello oggetto del desiderio esiste davvero: si tratta dellaJeanne Toussain, realizzata da Jacques Cartier in persona ...