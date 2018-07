Consiglio comunale di Perugia | primo sì alle petizioni online dei cittadini che

Aosta - il primo giorno di CasaPound in Consiglio Comunale : Voglio che chi pensa che siamo dei mostri capisca che invece vogliamo e sappiamo fare politica". Solo per gli italiani, naturalmente. Dopo 33 anni , prima con il MSI, torna in Consiglio Comunale ad ...

Opere pubbliche in arrivo : l'annuncio al Consiglio comunale di ieri : - Fondi Action Sport Time. Tutti i suddetti interventi, che avevano già ottenuto parere favorevole all'unanimità in sede di Commissione, sono stati approvati in totale consonanza anche dall'assise. L'...

Marsala - il Consiglio comunale discute sulla variante per un impianto di biomassa : ...sulla presenza in Aula del sindaco Di Girolamo o in alternativa del vicesindaco Agostino Licari - oggi entrambi fuori sede per altri impegni istituzionali - per conoscere la volontà politica dell'...

SENISE : giovedì 26 Luglio ore 11 : 00 convocato il Consiglio Comunale

Ragusa - si riunisce oggi il Consiglio comunale : oggi,martedì 24 luglio, a Ragusa si riunisce il Consiglio comunale. Si tratta della prima e vera seduta dell'Amministrazione Cassì.

Consiglio comunale - approvato assestamento di bilancio : L'Aquila - Il Consiglio Comunale ha approvato (18 voti favorevoli, 9 contrari) la proposta deliberativa contenente l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Il valore complessivo della manovra di assestamento generale del bilancio - ha dichiarato l’assessore Annalisa Di Stefano - ha un valore complessivo di 6 milioni 469mila 390 euro. In particolare 170mila euro sono stati assegnati alle Politiche culturali e ...

lega nord trentino - Consiglio comunale trento : Le proposte PER LA pianificazione di alcune aree della città con attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Olimpiadi 2026 - Consiglio comunale di Torino vota sì : sostegno alla candidatura : Il consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il documento non ha ottenuto però l’unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l’Italia), otto gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le Cinquestelle Daniela Albano e Marina Pollicino. “La maggioranza ...

Trapani - entrano nel vivo i lavori del Consiglio comunale. Giovedì la prossima seduta : Dopo il giuramento dei consiglieri, il consiglio comunale di Trapani tornerà a riunirsi Giovedì 19 luglio e lunedì 23 alle ore 18. All'ordine del giorno la modifica del regolamento delle commissioni ...

Mino Taricco ha partecipato al Consiglio comunale di Saluzzo : ... e che la campagna elettorale e la divisione politica debbano finire il giorno dopo le elezioni, e continuo ad esserne convinto anche oggi, anche se devo prendere atto che i nuovi governanti non ...

Comiso - si è insediato il nuovo Consiglio comunale : Ieri pomeriggio si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Comiso. Nonostante le opposizioni tutte le cariche sono andate alla maggioranza.

Pisa - blitz della Casa della Donna in Consiglio comunale per chiedere le dimissioni dell’assessore “Stalker della ex” : Dopo la petizione arriva la protesta. Alcune decine di manifestanti che stanno partecipando al presidio promosso dalla Casa della Donna fuori dal comune di Pisa contro la nomina ad assessore di Andrea Buscemi, e hanno approfittato di un momento di sospensione dei lavori del consiglio comunale, raggiunto il quarto piano di palazzo civico e l’aula consiliare gridando “dimissioni, dimissioni”. L’assessore Andrea Buscemi è ...

Ragusa insediato nuovo Consiglio comunale : Lunedì a Ragusa si è insediato il nuovo Consiglio comunale. A presiederlo Fabrizio Ilardo, sua vice Maria Malfa

Massa - presidente del Consiglio comunale al sindaco : “Bonifica anti-microspie - potrebbero averle messe quelli del Pd” : “Non vorrei che qualcuno ascoltasse quello che diciamo”. Stefano Benedetti, neo presidente del consiglio comunale di Massa, ex roccaforte rossa conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo 25 anni di giunte di centrosinistra, segue le voci di corridoio, gli spifferi e “un’impressione strana avuta parlando con qualcuno in Comune”. Così i due primi atti da presidente dell’assemblea cittadina sono stati quelli di far cambiare la ...