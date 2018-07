Commercio al dettaglio in Svizzera | crescita nel 2017

Commercio - Istat : a maggio vendite dettaglio +0 - 8% mese - +0 - 4% anno : Roma, 6 lug., askanews, - A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio aumentino, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari ...

Italia - segnali di recupero dal Commercio al dettaglio : Teleborsa, - A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio salgano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari - spiega l'Istat - ...

Italia - segnali di recupero dal Commercio al dettaglio : A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio salgano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari - spiega l'Istat - registrano una ...

Commercio : Istat - a maggio vendite dettaglio +0 - 9% su mese - -0 - 2% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – A maggio le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,0% e +1,8%). Molto più contenuta è la dinamica delle vendite di beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi ...

Commercio : Istat - a maggio vendite dettaglio +0 - 9% su mese - -0 - 2% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – A maggio le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,0% e +1,8%). Molto più contenuta è la dinamica delle vendite di beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume). E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi ...

Commercio al dettaglio - in maggio dati stabili : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - Commercio al dettaglio frena a maggio : Teleborsa, - Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di maggio, le vendite hanno registrato un calo del 2,1% su mese dopo il +1,6% registrato nel mese precedente , rivisto ...

Germania - Commercio al dettaglio frena a maggio : Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania . Nel mese di maggio, le vendite hanno registrato un calo del 2,1% su mese dopo il +1,6% registrato nel mese precedente , rivisto al ribasso da +...

Commercio : ad aprile vendite dettaglio -0 - 9% su mese - -5 - 4% su anno (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registra una diminuzione in tutti i gruppi ad eccezione di elettrodomestici, radio, tv e registratori, per il quale si ha una variazione nulla. Le flessioni maggiori su base annua riguardano i gruppi cartoleria, libri, giornali e riviste (-6,2%), giochi, giocattoli, articoli sportivi e campeggio (-4,7%) e generi casalinghi durevoli e non durevoli (-4,4%). Sempre a ...

Commercio : ad aprile vendite dettaglio -0 - 9% su mese - -5 - 4% su anno : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Ad aprile le vendite al dettaglio sono diminuite, rispetto al mese precedente, dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume mentre su base annua, mostrano una flessione del 4,6% in valore e del 5,4% in volume. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat.La flessione congiunturale è imputabile alle vendite di beni alimentari, che registrano un calo dell’1,9% in valore e del 2,4% in volume, ...

Commercio : ad aprile vendite dettaglio -0 - 9% su mese - -5 - 4% su anno : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Ad aprile le vendite al dettaglio sono diminuite, rispetto al mese precedente, dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume mentre su base annua, mostrano una flessione del 4,6% in valore e del 5,4% in volume. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat.La flessione congiunturale è imputabile alle vendite di beni alimentari, che registrano un calo dell’1,9% in valore e del 2,4% in volume, ...