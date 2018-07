Comitato ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise | ' Siamo stati illusi dalla politica

Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare : un rinnovato impulso per la piena attuazione delle norme a tutela dei lavoratori marittimi stranieri nei porti nazionali : Si è riunito presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Comitato Nazionale Welfare per la Gente di mare, associazione tra i rappresentanti del cluster marittimo che, dal maggio 2006, avvicina istituzioni e associazioni di volontariato, per il supporto ai lavoratori marittimi. Il Comitato, ancora oggi, è depositario dell’alto valore etico che volle attribuirgli l’Ammiraglio Ispettore Capo Raimondo Pollastrini, ...