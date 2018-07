COLONY - Lo spettacolo è finito ma non è detta l' ultima parola

lostinaflashforward

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Carissimi lettori, ci abbiamo sperato fino all'ultimo, ma alla fine la decisione è stata già presa.non proseguirà dopo il finale che andrà in onda questa sera su USA Network, dal titolo "What Goes Around". Parole sibilline e cariche di sconforto, a seguito della lotta fra gli Outliers di Kynes e la spietata IGA, la cui conclusione potrebbe lasciare molte cose incompiute per i nostri eroi. Ma citando Dylan Thomas, non ce ne andremo docili nella buona notte...Cominciamo con la sinossi:"Will compie un sacrificio per proteggere la sua famiglia; Katie corre per salvare i rifugiati fuori le mura; Snyder lotta per controllare una colonia nel mezzo del caos della guerra; Bram e Gracie prendono una grande decisione."A seguito della furiosa apoteosi nel Bonzo accaduta nello scorso episodio, Will si ritrova solo, distrutto e ferito. La sinossi fa pensare che forse il nostro protagonista ...