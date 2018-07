Colombia | Uribe indagato da Corte suprema | ' Lascio il senato'

Mondiali Russia 2018 – Colombia Shock : Bacca e Uribe minacciati di morte : La Colombia teme per due suoi giocatori: Bacca e Uriba minacciati di morte dopo i rigori sbagliati contro l’Inghilterra L’avventura ai Mondiali di Russia 2018 è terminata ieri per la Colombia. La squadra di Cuadrado è stata eliminata, ieri sera, nell’ultima sfida degli ottavi di finale della rassegna iridata, contro l’Inghilterra, ma il peggio sembra che debba ancora venire. Dopo il ko della Colombia, Bacca e Uribe, ...

