Colombia - Uribe indagato da Corte suprema : 'Lascio il senato' : L'ex presidente Colombiano, Alvaro Uribe, ha annunciato martedì sera che potrebbe rinunciare al suo seggio di senatore dopo che la Corte suprema ha aperto una indagine nei suoi confronti con l'ipotesi ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia Shock : Bacca e Uribe minacciati di morte : La Colombia teme per due suoi giocatori: Bacca e Uriba minacciati di morte dopo i rigori sbagliati contro l’Inghilterra L’avventura ai Mondiali di Russia 2018 è terminata ieri per la Colombia. La squadra di Cuadrado è stata eliminata, ieri sera, nell’ultima sfida degli ottavi di finale della rassegna iridata, contro l’Inghilterra, ma il peggio sembra che debba ancora venire. Dopo il ko della Colombia, Bacca e Uribe, ...

Mondiali : caos in Colombia - minacce di morte a Bacca e Uribe : Carlos Bacca e Mateus Uribe minacciati di morte dai tifosi Colombiani dopo aver sbagliato i rigori nell’ottavo di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra. La grande maggioranza dei messaggi sui social network si è rivolta contro Bacca, che si è visto parare il rigore dal portiere inglese Pickford – mentre quello di Uribe era finito sulla traversa. Ieri ricorreva il 24/o anniversario della morte di Andres Escobar, ucciso ...

Mondiali 2018 - Bacca e Uribe minacciati di morte : "Non tornate più in Colombia" : La Colombia ci ha sperato fino alla fine di potersi qualificare ai quarti di finale del Mondiale in Russia ma gli errori di Uribe e Bacca dagli undici metri hanno determinato la qualificazione in ...

Mondiali 2018 - Colombia : minacce di morte a Bacca e Uribe : ROMA - La triste storia di Andrés Escobar , crivellato di proiettili il 2 luglio 1994 mentre usciva da un ristorante di Medellin a pochi giorni dalla fine del Mondiale statunitense, 'grazie per l'...

Shock Colombia - minacce di morte a Bacca ed Uribe : dopo il caso Escobar c’è tanta paura! : Andres Escobar è stato ucciso in Colombia per un autogol, adesso Bacca ed Uribe minacciati di morte dai tifosi per i rigori sbagliati Durante i Mondiali abbiamo apprezzato e lodato la vivacità, il colore ed il folklore dei tifosi della Colombia. C’è però un’altra faccia della medaglia, fatta di criminalità e minacce di morte. Un aspetto che fa molto paura in Colombia, sopratutto dopo l’omicidio nel ’94 del difensore ...

Mateus Uribe e Carlos Bacca minacciati di morte per i rigori sbagliati contro l'Inghilterra : "Non tornate in Colombia" : Gli errori sui rigori di Mateus Uribe e Carlos Bacca hanno condannato la Colombia alla sconfitta contro l'Inghilterra, negli ottavi di finale dei mondiali. Ma, purtroppo, potrebbe costare molto di più ai calciatori colombiani. I due, infatti, sono stati minacciati di morte sui social network. Un utente di Twitter, Jhon Duqueismo, ha scritto: "Grazie a tutti i giocatori, eccetto a quel figlio di p..., inutile, morto, Carlos Bacca. Non ...

Colombia al voto - spunta dossier narcos su ex presidente Uribe : Colombia al voto, spunta dossier narcos su ex presidente Uribe Colombia al voto, spunta dossier narcos su ex presidente Uribe Continua a leggere L'articolo Colombia al voto, spunta dossier narcos su ex presidente Uribe proviene da NewsGo.