Colombia | Onu lancia allarme aumento omicidi ex membri Farc

Russia 2018 - Maradona : “Colombia vittima di un furto monumentale” : “Un furto monumentale”. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai mondiali di Russia disputata ieri sera. Il campione argentino, ospite del programma tv ‘De la Mano del Diez’, sul canale venezuelano ‘Telesur’, non usa giri di parole per dire la ...