Coldiretti | bandiere del gusto | Calabria al nono posto

Veneto : Coldiretti - 376 tipicità lo confermano ai primi posti per Bandiere del gusto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Il Veneto con 376 Bandiere del gusto sventola al quinto posto per numero di specialità enogastronomiche, rimanendo dunque nella top ten delle regioni italiane che tengono alto l’onore del ‘Made in Italy” nel mondo. E mentre l’elenco dei Pat (prodotti agroalimentari tradizionali) si arricchisce di alcune new entry, lo Speck di Sappada, bellunese di origine quanto il nome dialettale ...