Classifica Tour de France 2018 | Geraint Thomas sempre più in maglia gialla Froome perde

Classifica Tour de France 2018/ Geraint Thomas in maglia gialla : tutto fermo tra i big (17^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Geraint Thomas, con vantaggi fissati anche alla vigilia della 17^ tappa, da Bagneres de Luchon a Saint Gary Soulan.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:01:00 GMT)

Tour de France 2018 - la tappa più corta della storia. Previsti ritmi folli : rischio rivoluzione in Classifica : Dopo l’Alpe d’Huez e prima del Tourmalet, questo è il giorno che tutti aspettavano al Tour de France 2018. C’è tanta curiosità attorno alla 17esima tappa, sia perché debutterà la grande novità della partenza in griglia (in pieno stile Formula Uno) sia per la ridotta lunghezza. Appena 65 chilometri, infatti, tra Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) ma ben 38 saranno in salita: una frazione sprint, la più corta ...

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (17^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Geraint Thomas, con vantaggi fissati anche alla vigilia della 17^ tappa, da Bagneres de Luchon a Saint Gary Soulan.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - Caruso e Pozzovivo nella top20 : Non cambia nulla nelle posizioni di vertice del Tour de France 2018. La sedicesima tappa prometteva grande spettacolo e invece i big si sono marcati nella Carcassonne-Bagnères de Luchon. Geraint Thomas conserva la maglia gialla con 1’39” di vantaggio sul compagno di squadra Chris Froome: la coppia del Team Sky ha controllato la corsa e non è stata minimamente attaccata dagli altri uomini di Classifica come Tom Dumoulin, Nairo ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas rimane in maglia gialla - Froome e Dumoulin inseguono : Non cambia nulla nelle posizioni di vertice del Tour de France 2018. La sedicesima tappa prometteva grande spettacolo e invece i big si sono marcati nella Carcassonne-Bagnères de Luchon. Geraint Thomas conserva la maglia gialla con 1’39” di vantaggio sul compagno di squadra Chris Froome: la coppia del Team Sky ha controllato la corsa e non è stata minimamente attaccata dagli altri uomini di Classifica come Tom Dumoulin, Nairo ...

Classifica Tour de France 2018/ Geraint Thomas in maglia gialla : la Movistar al top! (16^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16^ tappa. Ecco le graduatorie prima di Carcassone-Bagnares de Luchon.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 16tappa - : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16tappa, Carcassone-Bagnares de Luchon.

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (16^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla sulle spalle di Geraint Thomas anche prima della 16^ tappa. Ecco le graduatorie prima di Carcassone-Bagnares de Luchon.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:28:00 GMT)

Tour de France 2018 - il percorso dell’ultima settimana. I Pirenei e una cronometro dura per decidere la Classifica : Domani inizierà l’ultima e decisiva settimana del Tour de France 2018. Gli uomini di classifica dovranno ancora superare tre tapponi di montagna sui Pirenei e una cronometro dura, che saranno determinanti nella lotta per la maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire il percorso dell’ultima settimana di corsa. Martedì la Grande Boucle ripartirà dai Pirenei, con la sedicesima tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. percorso facile ...

Classifica Tour DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas difende la maglia gialla : nessuna novità in vetta (15^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas conserva la maglia gialla - Froome e Dumoulin lo inseguono : Tutto immutato dopo la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Geraint Thomas (Team Sky) resta saldamente in maglia gialla alla vigilia del giorno di riposo che prederà i Pirenei. Il gallese è inseguito dal compagno di squadra Chris Froome e dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb). 4° il sorprendente sloveno Primoz Roglic, più staccati il Francese Romain Bardet ed il colombiano Nairo Quintana. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 ...

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (15^ tappa - Millau-Carcassonne) : Classifica Tour de France 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 05:49:00 GMT)

Tour de France 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 14 : Vince Fraile, presente nella maxi fuga della prima ora. dopo quasi 20' arrivano i grandi della classifica: Roglic attacca e guadagna 8'' su Froome, Dumoulin e Thomas. Più attardati Bardet e Quintana ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre più padrone della Classifica a punti : Restano praticamente invariate le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della quattordicesima tappa. Peter Sagan si avvicina sempre di più alla vittoria della maglia verde e allunga ulteriormente nella classifica punti. Qualche punto guadagnato anche da Julian Alaphilippe, che resta saldamente in maglia a pois, mentre Pierre LaTour conserva anche oggi la maglia bianca. classifica A punti (MAGLIA VERDE): 1 PETER Sagan BORA ...