Cinque cibi da mangiare a stomaco vuoto

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Quante volte è capitato di essere stati colti da un improvviso senso di fame tra un pasto e l’altro? Magari ci si mette anche un po’ di fretta, poco tempo per preparare qualcosa, quindi cosa possiamo mettere sotto i denti? Il frigorifero e la dispensa possono essere una grande fonte di ispirazione, ma cosa è preferibile consumare avuoco? Ecco 5che contribuiscono a ridurre i morsi della fame, in maniera sana ed equilibrata. Pane integrale: i carboidrati, se assunti nelle giuste dosi, sono importanti in una dieta. Soprattutto a inizio giornata, ma anche come spuntino pomeridiano, 1/2 fette di pane integrale non solo forniscono una buona carica energetica all’organismo, ma contribuiscono a dare un senso di sazietà. E per un tocco di zucchero in più, possiamo stendere su un velo di marmellata alla frutta. Sicuramente un’ottima idea per uno snack veloce e con pochi ...