Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 26 al 31 luglio

Mostra del Cinema : tre film italiani in concorso a Venezia : In totale sono 21 i film in gara. Evento speciale la proiezione di The Other Side of the Wind , 1970, ultimo film di Orson Welles, rimasto incompiuto

Mostra del Cinema di Venezia - ecco i film in concorso nel 2018 : È stata presentata la lista dei film che parteciperanno in concorso all’edizione 2018 della Mostra del cinema di Venezia. La competizione cinematografica si terrà al Lido dal 29 agosto all’8 settembre prossimi e vede in gara parecchi film di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Ad aprire la manifestazione sarà First Man del regista premio Oscar Damien Chazelle, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, appunto il primo uomo sulla ...

Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...

Venezia 75 - l'Italia in concorso con tre film fra la Capri di Martone e il remake di Suspiria - Cinema - Spettacoli : Una tripletta di titoli italiani in corsa per il Leone d'oro: sono il film di Mario Martone sulla Capri di inizio Novecento, Capri Revolution con Marianna Fontana, una delle due gemelle di ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 25 luglio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

After film - news ufficiale : uscirà al Cinema il 12 aprile 2019 : Quando esce il film di After al cinema? Il 12 aprile 2019 L’Aviron Pictures, la casa di produzione che ha acquistato i diritti del libro After di Anna Todd, ha annunciato la data d’uscita del film. La pellicola con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin uscirà al cinema il prossimo 12 aprile 2019. Dunque, non […] L'articolo After film, news ufficiale: uscirà al cinema il 12 aprile 2019 proviene da Gossip e Tv.

Taormina Film Fest 2018 : gran finale con premi e prestigiose stelle del Cinema : Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice del Teatro antico la 64esima edizione delTaormina Film Fest, siglata Videobank, società siciliana guidata dal General Menager Lino Chiechio e dall’amministratore unico Maria Guardia Pappalardo. Sul palco a scandire i tempi di una magico evento, con cui si è chiuso il Taormina Film Fest 2018, per la direzione artistica ...

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Skyscraper - film al Cinema : recensione e curiosità : Skyscraper è tra i film al cinema in uscita oggi, giovedì 19 luglio 2018. La pellicola d’azione diretta da Rawson Marshall Thurber ha come protagonista Dwayne Johnson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Skyscraper, film al cinema: scheda USCITO IL: 19 luglio ...

Cinema Cinema - 36 film con cinque serate in compagnia di registi e attori : Cinema Cinema Trentasei titoli , selezionati tra i principali film della stagione Cinematografica da poco conclusa, tra cui due anteprime e cinque proiezioni accompagnate dalla presenza di attori e ...

Estate 2018 - i migliori film horror al Cinema : Tempo d’Estate, tempo di horror. Il binomio è inscindibile. Le sale si preparano ad accogliere i fan del genere estivo per eccellenza. Ecco dunque i film che vi faranno tremare nonostante le alte temperature (ci sono anche due titoli italiani). Hereditary – Le radici del male di Ari Aster (25 luglio) L’esordiente Ari Aster si cimenta con la storia di una famiglia che, dopo la morte dell’anziana Ellen, scopre di aver ereditato un ...

RomAfrica Film Festival : 18-22 luglio alla Casa del Cinema a Roma : Roma – Sarà un Romafrica Film Festival (Raff) nel segno dell’energia e della vitalità che sa esprimere il continente e nel segno di Nelson Mandela quello che si aprirà il 18 luglio a Roma per il quarto anno consecutivo. Proprio all’eroe sudafricano della lotta all’apartheid – che il 18 luglio avrebbe compiuto cento anni – sarà dedicata la giornata di apertura (ospitata al Wegil di Trastevere) con la proiezione del Film Atto di ...

Sky Cinema Anni 90 dal 16 al 31 Luglio i film di un decennio indimenticabile : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 16 al 31 Luglio si passa a Sky Cinema Anni 90, un concentrato di film iconici, tra l’innovazione della computer grafica, thriller memorabili e il nascere di autori come Tarantino e i fratelli Coen, che hanno caratterizzato il decennio e fatto la storia del Cinema. La proposta è variegata: dai titoli indimenticabili come IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, thriller ...