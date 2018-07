Ciclismo | la Federazione Italiana rinnova fino al 2020 la partnership con il marchio

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Vittoria e FCI continuano il loro percorso, iniziato ormai 10 anni fa, verso traguardi sempre più importanti Vittoria hato lacon laCiclisticaal. Vittoria e FCI continuano il loro percorso, iniziato ormai 10 anni fa, verso traguardi sempre più importanti. Vittoria sarà partner ufficiale della Nazionaleper quanto riguarda pneumatici strada e pista. René Timmermans, Amministratore Delegato di Vittoria EMEA/LATAM, ha commentato così l’accordo raggiunto: “A nome di Vittoria, sono molto soddisfatto di poter continuare a supportare laCiclistica. Il nostro rapporto con laè molto stretto e in questi ultimi 10 anni sono moltissimi i successi raggiunti insieme. Essere fornitore ufficiale della Nazionale, sia su strada che in pista, è un grande motivo di orgoglio per ...