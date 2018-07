Cicciolina | “Senza vitalizio torno in Ungheria” Ma si fa il suo nome per la prossima

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018)me nein. La prima vera vittima della mannaia governativa gialloverde sui vitalizi parlamentari è. L’indimenticabile interprete di Banane al cioccolato è stata protagonista di uno show urlato al telefono proprio davanti a Montecitorio dove una giornalista del Messaggero l’ha riconosciuta in lacrime e ha scambiato con lei alcune battute. “Ma quale, non era un. Io non posso stare in Italia solo per pagare le tasse, come faccio?”, ha spiegato Ilona Staller, 66 anni da Budapest e “onorevole” per il Partito Radicale di Marco Pannella dal 1987 al 1991. “Perché non ci fanno vedere gli stipendi che prendono loro? – ha affermato l’ex pornostar riferendosi ai parlamentari 5 Stelle promotori del taglio dei vitalizi. “Io pago un sacco di tasse negli appartamenti che ho da quando facevo la pornodiva, quando lavoravo. Ma ne vado da ...