Cicciolina in lacrime a Montecitorio Tagli ai vitalizi? Me ne torno in

Cicciolina in lacrime a Montecitorio : 'Senza vitalizio me ne torno in Ungheria' : Sono un personaggio scomodo, la pornodiva che ha fatto politica'. L'avvocato che consiglia? 'Ma niente, lo sai com'è in Italia: la giustizia non è giusta e per queste cose ci vogliono anni, è lunga e ...