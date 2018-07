Chiusura campi rom | Salvini | Il problema è la sacca di parassiti

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) - Per Lorefice "le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li co

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione”. A dirlo è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un’informazione “monca e distorta”. “Tutti dobbiamo sapere – ha detto in occasione del ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a Chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) – Per Lorefice “le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli. Un esodo epocale si abbatte ...

Lombardia - sì al censimento rom e sinti/ Chiusura dei campi irregolari : "È un’azione di tutela" : Lombardia, sì al censimento rom e sinti: passa la mozione in Consiglio di Regione, "è una azione di tutela", prevista la Chiusura dei campi irregolari(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Lombardia - sì al censimento dei nomadi e Chiusura dei campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"

Contratto : c'è anche Chiusura campi rom : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Si riunisce nuovamente nel pomeriggio alle 15 il tavolo tecnico per ulteriori approfondimenti sul Contratto. Tra i punti aggiunti nell'ultima bozza c'è anche la chiusura dei ...