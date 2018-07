Chiara Ferragni e Fedez ecco gli inviti a nozze

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez - spunta il sobrio invito 3D [VIDEO] : Chiara Ferragni e Fedez si sposano a Noto il primo settembre e sui social spunta già l’invito alle nozze Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto il primo settembre. Dopo il fantastico addio al nubilato della fashion blogger ad Ibiza e le attuali vacanze in Sardegna della coppia con il piccolo Leone, spunta il sobrio invito 3d del Matrimonio più atteso dell’anno. Le partecipazioni, che saranno presto inviate a tutti gli ...

Fedez ha paura dell’aereo… privato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...

Fedez : "Io e Chiara Ferragni non usiamo nostro figlio Leone per ottenere benefici economici" : Attraverso una serie di Instagram Stories, Fedez ha affrontato alcune polemiche che coinvolgono lui, la sua futura moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone. In primis il rapper - che in queste ore ha pure replicato a Fulvio Abbate - ha negato di usare il figlio "per ottenere benefici economici":Punto primo, ho 28 anni, Chiara ne ha 30, insieme abbiamo due società con una ventina di dipendenti che danno da mangiare ad altrettante ...

Fulvio Abbate contro Chiara Ferragni : "È lo spettro dell'insignificanza". Fedez replica : Intervistato da Radio Cusano Campus, Fulvio Abbate ha attaccato Chiara Ferragni:Mi fa orrore. Mi piacciono di più le povere standiste del parmigiano, quelle che nel supermercato ti invitano ad assaggiarlo, o le varie miss tappa delle gare ciclistiche, che non questa ragazza che ha dietro tutta un'organizzazione familiare. Ma in quale stand lavora Chiara Ferragni? Ma le avete viste le foto del figlio? Non ha la faccia quel bambino, ha il ...

Chiara Ferragni e la foto romantica con Fedez : «Le vacanze con te iniziano adesso». Fan al veleno : «Quindi finora avete lavorato?» : È partito il conto alla rovescia per il "royal wedding italiano", il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. E in attesa del gran giorno i genitori di Leone avrebbero deciso di...

Fedez e Chiara Ferragni non battezzeranno Leone - il rapper spiega perchè : Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di non battezzare il loro primogenito Leone, il rapper replica alle critiche social attraverso Instagram Fedez e Chiara Ferragni hanno ammesso che non battezzeranno Leone. Il rapper e la fashion blogger si sposeranno in comune a Noto, evitando il rito religioso e per lo stesso motivo hanno deciso di non dare il sacramento neanche al primogenito. Le critiche social hanno sommerso i due Vip dalla nascita ...

Chiara Ferragni risponde al 'rimprovero' di Fedez : "Io non stiro niente" (video) : E' una tipica situazione da vita di coppia quella che Fedez ha voluto raccontare in una delle sue consuete stories su Instagram. Recentemente il rapper e la sua futura moglie, Chiara Ferragni si sono nuovamente ricongiunti dopo qualche giorno di lontananza per trascorrere qualche giorno di relax all’Argentario in compagnia del figlio Leone, della mamma dell'imprenditrice digitale e delle sorelle.Fedez, dall'interno di un ascensore dà vita ...

