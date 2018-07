Chiamata anche una veggente per la ricerca di Iushra | la bambina bresciana scomparsa

Blastingnews

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Nonostante la mobilitazione di oltre 500 uomini, tra protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, esperti speleologi e volontari, della piccola, laautistica, non si hanno notizie da ormai 5 giorni. Ricordiamo che la bimba di 11 anni, era in gita con la sua associazione Fopab-Anffas, sui monti di Serle, in provincia di Brescia, quando è, allontanandosi dal gruppo e dai suoi accompagnatori. Agli uomini del soccorso si sono aggiunti in questi giorni di febbrili ricerchei cani molecolari in grado di percepire attraverso il loro fiuto particolare, l'odore umano. Niente,questi hanno fallito: della undicenne nessun segnale, come non ha dato risultato utile l'utilizzo dei droni impiegati.se si è ipotizzata l'interruzione delle ricerche, considerato il tempo trascorso e l'infruttuosità delle stesse, il prefetto di Brescia, Annunziato ...