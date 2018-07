Chi l’ha visto speciale | anticipazioni 25 luglio 2018

Justin Bieber : qualcuno gli ha Chiesto se Hailey Baldwin è incinta e lui non l’ha presa bene : Proprio no The post Justin Bieber: qualcuno gli ha chiesto se Hailey Baldwin è incinta e lui non l’ha presa bene appeared first on News Mtv Italia.

Nibali già al lavoro per Vuelta e Mondiali - indizi importanti con 2 VIDEO dello Squalo da Lugano. E intanto il Tour de France vuole denunciare Chi l’ha fatto cadere : Nibali, in due VIDEO indizi importanti per il suo futuro stagionale mentre il Tour de France valuta denunce a ignoti Vincenzo Nibali, dopo l’incidente lungo le strade dell’Alpe d’Huez, che lo ha costretto ad abbandonare il Tour de France 2018, è tornato subito al lavoro per recuperare al più presto. Il messinese è già proiettato verso l’autunno con la Vuelta di Spagna, i Mondiali di Innsbruck e il “suo” ...

Fratture vertebrali - la caduta di Nibali al Tour e il tifoso che l’ha sollevato di peso : ecco perché ha risChiato tantissimo e non bisogna mai farlo : Rimbalza ormai da due giorni su tutti i giornali la notizia del ritiro di Vincenzo Nibali dal Tour de France a causa della frattura della decima vertebra toracica dopo una caduta che ha dell’assurdo di cui è responsabile un tifoso. Del comportamento poco corretto degli spettatori francesi si è già discusso in lungo e in largo, ma forse non ci si è soffermati abbastanza su un altro aspetto molto importante. La frattura di una vertebra non è certo ...

Ascolti TV | Mercoledì 18 luglio 2018. SuperQuark 15.3% - Speciale Chi l’ha Visto? 9.2% - Sacrificio d’Amore 9% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.697.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 McGyver ha interessato 1.106.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Speciale Chi l’Ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.659.000 ...

Anticipazioni Speciale Chi l’ha visto del 18 luglio : Appuntamento Speciale con Chi l’ha visto in arrivo su Rai 3: ecco tutte le Anticipazioni della puntata del 18 luglio Dopo l’ultima puntata di Chi l’ha visto condotto da Federica Sciarelli, il popolare programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca torna in prima serata su Rai3 con due speciali appuntamenti. Ecco tutte le Anticipazioni sulla prima puntata trasmessa mercoledì 18 luglio 2018. Speciale Chi ...

Chi l’ha visto anticipazioni del 18 luglio - speciale 4 casi : Chi l’ha visto anticipazioni del 18 luglio – Il programma di Rai 3 non ci lascia da soli nemmeno durante l’estate. Andrà in onda in due appuntamenti con uno speciale che approfondirà 4 casi a settimana, per un totale di otto. A guidare sarà l’autore Goffredo De Pascale, già presente nella striscia quotidiana. Le anticipazioni di Chi l’ha visto riguardano in particolare quattro gialli rimasti ancora irrisolti: ...

Speciale Chi l’ha Visto? : Goffredo De Pascale torna sui casi irrisolti della stagione : Speciale Chi l'ha Visto? Primo appuntamento, domani, mercoledì 18 luglio, alle 21.15 su Rai3, con Speciale Chi l’ha Visto?: due puntate (in onda il 18 e il 25 luglio) per concludere la trentesima edizione del programma di di Rai 3. Due ore di racconto per i casi ancora irrisolti della stagione. La “costruzione” delle due puntate speciali è affidata a Goffredo De Pascale, già autore della striscia quotidiana, affiancato dagli stessi autori ...

Cristina Chiabotto : “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho sempre rifiutato” : Perché Cristina Chiabotto non partecipa ai reality show Cristina Chiabotto a un reality show? No, grazie. L’ex Miss Italia non è interessata a programmi televisivi di questo genere. Eppure negli ultimi anni le proposte non sono mancate. Ma la modella di Torino ha sempre rifiutato, preferendo concentrarsi su altri progetti, magari più piccoli ma di […] L'articolo Cristina Chiabotto: “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho ...

Milan - Yonghong Li a “Chi l’ha visto?” : Yonghong Li desaparecido, letteralmente scomparso dai radar dopo il disastro combinato con il Milan, adesso nelle mani di Elliott Yonghong Li letteralmente scomparso dai radar. Dopo aver perso la proprietà del Milan a causa dei suoi debiti contratti e non ripagati ad Elliott, si è dileguato senza lasciare alcuna traccia. Bisognerebbe chiedere all’ottima Federica Sciarelli di “Chi l’ha visto?”, di dedicare una parte ...

Inps - la dirigente senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipendio : La dirigente assunta senza concorso resta, chi la denuncia viene cacciata. Sprofonda nell’assurdo la vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria direttiva presso la sede provinciale Inps di Crotone le cui disavventure sono ormai un romanzo nazionale a puntate. L’ultima è di tre giorni fa, quando la Arcuri ha ricevuto una sanzione disciplinare con 45 giorni di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dichiarazioni non ...

“Senza precedenti”. Federica Sciarelli al top : è successo durante ”Chi l’ha visto?” : Ultimo appuntamento mercoledì 11 luglio per la trentesima edizione di ”Chi l’ha visto?”. Da quattordici anni al timone del programma, Federica Sciarelli ha superato il traguardo di oltre 600 puntate di conduzione e con la 42esima puntata, in onda in diretta alle 21.15 su Rai3 ha chiuso la stagione, lasciando il passo agli speciali estivi previsti per i successivi mercoledì fino a fine luglio. Nella puntata andata in onda ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 luglio 2018. 10 - 8 mln per Croazia-Inghilterra (47.2%). Crolla Superquark (7.9%) battuto da Chi l’ha Visto (8.5%) e tallonato da Il Segreto (7%) : La Croazia in finale Su Rai1 – dalle 21.37 alle 00.05 - Superquark ha conquistato 1.530.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 22.37 – la semifinale dei Mondiali Croazia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 10.785.000 spettatori pari al 47.2% di share (pre e post partita nel complesso: 6.197.000 – 31.5%). Il momento più Visto della partita sono stati i supplementari che hanno raccolto ...

In The 100 5×09 - Madi la nuova Lexa e Octavia come Giulio Cesare : Chi l’ha tradita? (promo 5×10) : Bob Morley lo aveva anticipato: le priorità di Clarke e Bellamy sono cambiate e in The 100 5x09 assistiamo a un altro sconvolgente game changing tra i due. Sei panni passati lontani l'uno dall'altra sono bastati per farli cambiare: se prima operavano insieme (quel "together" ripetuto in ogni stagione per suggellare la loro amicizia/alleanza), ora Clarke e Bellamy giocano due partite diverse. L'episodio dal titolo "Sic Semper Tirannys" implica un ...