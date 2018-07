Chi l' ha visto speciale | anticipazioni 25 luglio 2018 - Super Guida TV

Chi l’ha visto speciale - anticipazioni 25 luglio 2018 : Torna in prima serata su Rai3 l’appuntamento con Chi l’ha visto speciale: ecco tutte le anticipazioni della puntata del 25 luglio Prosegue lo speciale Chi l’ha visto con una nuova puntata dedicata ad alcuni casi di cronaca nera ancora rimasti irrisolti. Scopriamo quali saranno le vicende raccontate questa settimana da Goffredo De Pascale durante la puntata di mercoledì 25 luglio. speciale Chi l’ha visto: quando inizia Mercoledì 25 ...

MarChionne visto da Luca Cordero di Montezemolo : Roma . "La vita è meno di un soffio", ragiona ad alta voce Luca Cordero di Montezemolo . Mai più visti né sentiti dall'estate di quattro anni or sono, quando una cortina di ghiaccio cala, implacabile, ...

MarChionne visto dal nemico Airaudo : “Con un’azienda fallita ha acquistato una che stava fallendo. E ha salvato gli Agnelli” : Dal santino del salvatore di Mirafiori al peggior nemico della Fiat italiana. Ma sempre nell’interesse degli Agnelli. “Devono tutto a Marchionne“, sostiene Giorgio Airaudo, che all’arrivo del manager al Lingotto era il numero uno della Fiom torinese e lo è stato per tanti anni, fino al passaggio prima ai vertici nazionali del sindacato nel 2010 e poi alla politica con Sel nel 2013. “Nella storia dei manager ...

“A me una così fa sChifo”. Silvio Berlusconi - spunta un video choc mai visto prima. Lo dice davvero : Silvio Berlusconi, spunta un video che non era mai stato diffuso prima. Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del filmato, che è depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter e che è stato registrato di nascosto a Villa San Martino nel 2011, quando l’inchiesta del caso Ruby era già scoppiata, in cui Berlusconi dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Si tratta di un breve passaggio, una ...

Be Kind - il film-documentario con Roberto Saviano che racconta il mondo visto con gli ocChi di un bambino autistico : “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta, una rarita`”. Lo afferma Nino, un bambino di dodici anni affetto da autismo infantile che, grazie a mamma Sabrina Parravicini (attrice e regista italiana), racconta la sua storia in un film documentario in concorso al Taormina Film Festival con cui ci fa vedere il mondo dal suo punto di vista. Be Kind è infatti il suo modo di descrivere ciò che ci circonda, incontrando e intervistando ...

Agente ferita - il caso nelle mani di una testimone : potrebbe aver visto Chi ha sparato a Sissy : Agente ferita, il caso nelle mani di una testimone: potrebbe aver visto chi ha sparato a Sissy Mentre la Procura si appresta ad archiviare un caso attraversato da molteplici ombre, gli avvocati della famiglia di Sissy Trovato Mazza cercano una testimone chiave. Si tratta della donna ripresa dalle telecamere dell’ospedale civile di Venezia pochi istanti […] L'articolo Agente ferita, il caso nelle mani di una testimone: potrebbe aver ...

Mentana ha ricevuto mille cv in due ore. Ma non vi ha visto 'volontà di risChiare' : Un nuovo giornale online fatto solo da giornalisti giovani per aiutare a ricucire il 'divorzio' che c'è stato fra i giovani e l'informazione: così il direttore di La7, Enrico Mentana , ha spiegato uno ...

Ascolti TV | Mercoledì 18 luglio 2018. SuperQuark 15.3% - Speciale Chi l’ha Visto? 9.2% - Sacrificio d’Amore 9% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.697.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 McGyver ha interessato 1.106.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Speciale Chi l’Ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.659.000 ...

Speciale Chi L'ha Visto? Anticipazioni : la prima puntata stasera 18 luglio 2018 : Primo di due appuntamenti speciali guidati da Goffredo De Pascale e dedicati a sedici brevi "racconti in giallo”, dei più recenti casi irrisolti.

Chi l'ha visto? - su Rai 3 due speciali per Chiudere la 30esima stagione : Chi l'ha visto? torna stasera, mercoledì 18 luglio, nel prime time di Rai 3 con il primo dei due speciali previsti per il mese di luglio che chiudono ufficialmente la 30esima stagione, già in pausa dai tradizionali live.prosegui la letturaChi l'ha visto?, su Rai 3 due speciali per chiudere la 30esima stagione pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2018 14:41.

Sissy Trovato Mazza/ La poliziotta in coma : Chi ha sparato dalla calibro 9? (Speciale Chi l'ha visto?) : Cosa è successo in quei pochi minuti accanto ad un ascensore che hanno cambiato la vita di Sissy Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria in servizio alla Giudecca a Venezia?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Mario Bozzoli/ il giallo irrisolto dell'imprenditore di Marcheno (Speciale Chi l'ha visto?) : Chi l'ha visto? torna a indagare sui fatti accaduti intorno alla figura di Mario Bozzoli, giovane imprenditore bresciano sparito dentro la sua azienda l'8 ottobre del 2015.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:16:00 GMT)