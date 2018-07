Chi era | questo Konrad

Demi Lovato : secondo i fan “Sober” era un Chiaro grido d’aiuto : Forza Demi <3 The post Demi Lovato: secondo i fan “Sober” era un chiaro grido d’aiuto appeared first on News Mtv Italia.

Le 10 auto più importanti dell’era MarChionne : Sergio Marchionne, morto a 66 anni il 25 luglio, avrebbe dovuto lasciare la guida di FCA all’inizio del 2019 ma il peggioramento delle sue condizioni di salute ha anticipato l’addio all’azienda dove ha “governato” per oltre 14 anni. Dal primo giugno 2004 a oggi sono usciti moltissimi modelli sotto la sua direzione, ma qui abbiamo riunito i 10 più significativi. Fiat Grande Punto (2005) La Grande Punto è la prima auto ...

MarChionne - gli operai fuori da Mirafiori : “Dispiaciuti per la morte - ma aspettiamo ancora gli investimenti promessi” : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne, davanti alla porta due della carrozzeria di Mirafiori, il sentimento prevalente tra gli operai è il dispiacere umano per la morte dell’amministratore delegato del gruppo Fca, ma c’è anche chi sottolinea alcune delle criticità del suo operato: “Stiamo aspettando gli investimenti che erano stati promessi e che non ancora stati fatti”. L'articolo Marchionne, gli operai fuori da Mirafiori: ...

Genova - operaio muore sChiacciato da un mezzo durante lavori di potatura a Villa Banfi : La tragedia a Pegli, quartiere del ponente genovese. L'operaio, impegnato nei lavori di potatura, schiacciato da un mezzo che si sarebbe improvvisamente capovolto.Continua a leggere

Morto Sergio MarChionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Twitter continua a bloccare gli account di Chi si era iscritto da under 13 : Nel frattempo prosegue la purga: nell’ultimo trimestre nel mirino 143mila applicazioni sospette che diffondevano spam e contenuti poco utili

"Un silenzio surreale scende fra i reparti". Così la fabbrica-simbolo di Pomigliano accoglie la morte di MarChionne. Gli operai si fermano per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro ...

"Non muoio - delocalizzo" bufera per vignetta su MarChionne : "Il disprezzo per chi lo vilipende oggi. Una vignetta indegna. Naturalmente sul Fatto Quotidiano . Fermatevi, barbari". Mario Natangelo , vignettista per FQ, nel mirino del Pd. A destare scalpore, la ...

Pegli - tragico incidente a Villa Banfi : operaio muore sChiacciato da mezzo agricolo : Tags: cronaca genova incidente mortale macchinario agricolo morto operaio notizie in evidenza notizie liguria operaio schiacciato sul lavoro Pegli Villa Banfi Precedente

MarChionne - un minuto di silenzio alla Camera. Mattarella : "Da lui visione oltre l'orizzonte" : 'Ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire', evidenzia invece il ...

Morto Sergio MarChionne - la Camera interrompe i lavori per rendere omaggio all’ex manager Fca : La notizia della morte di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato della Fca, ha raggiunto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera dei deputati che hanno deciso di interrompere la discussione sul Decreto Dignità per rendere omaggio all'ex manager, tributandogli un minuto di silenzio e un applauso.Continua a leggere

CALENZANO - PRETE IN AUTO CON BIMBA RISChiA LINCIAGGIO/ Ultime notizie - si difende : “i giornali esagerano” : CALENZANO (Firenze): PRETE in AUTO con una BIMBA, sorpreso, RISCHIA il LINCIAGGIO. Ultime notizie, cosa è successo: 70enne sacerdote accusasto di molestie, è ai domiciliari(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Il Tribunale federale annulla il procedimento : il Chievo resta in serie A : Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro aveva ...