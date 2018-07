Chelsea in Italia | la Juventus al varco

Il Chelsea coccola Sarri : a Stamford Bridge un'area fumatori per l'allenatore italiano : Maurizio Sarri cambia squadra, ma non certo il vizio. Il suo più grande è - come noto - legato al fumo: sigarette, sigarette e ancora sigarette , "Quattro o cinque pacchetti al giorno", aveva rivelato ...

Chelsea : Sarri nuovo allenatore - Conte out - una telenovela all’italiana : La grande metamorfosi è pressoché fatta, nonostante si attendono ancora gli annunci. Strana situazione quella che da qualche giorno va in scena a Cobham, sede del Chelsea, dove tutti aspettano il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se la squadra si è finora allenata agli ordini dell’ormai ex Antonio Conte. Definirlo un paradosso è il minimo, anche perché i tifosi preferiscono termini più forti come “disorganizzazione” e “impreparazione” ...