Che cos’è MARSIS | il radar italiano che ha trovato acqua su Marte

Che cos’è la legionella : sintomi - cause e cure : Terza vittima a Bresso per l’emergenza legionella. Ecco i sintomi cui fare attenzione. Un rapido intervento medico può portare alla guarigione dopo un mese di trattamenti. Prosegue l’emergenza legionella a Bresso, in provincia di Milano. Sono ben 18 i casi accertati di contagio fino a oggi, registrando tre decessi. Tra il 23 e il 24 luglio sono morti un uomo e una donna di 94 anni. Quest’oggi, 25 luglio, è deceduta una donna di 84 anni, ...

Cos’è il mostro Momo Che circola su Whatsapp : Abbiamo spesso affrontato, su questo sito, le truffe e le bufale che circolano quasi quotidianamente su Whatsapp. Dalle multe che vengono comunicate tramite internet, ai ben peggiori virus che si propagano tramite l’app di messaggistica, ci mancava un mostro (Momo) che vi contatta tramite messaggio. La particolarità di questo evento ha portato molti utenti ad impaurirsi, ma è giustificato tutto questo terrore per Momo, il mostro di ...

Astronomia - Che cos’è una “Luna di sangue”? I diversi significati della definizione : “Luna di sangue” non è una definizione scientifica, anche se negli ultimi tempi è ampiamente utilizzata per riferirsi ad un’eclissi totale di luna poiché il satellite in un’eclissi simile assume spesso un colore rossastro. Ma perché la luna diventa rossa? Un’eclissi totale di luna si verifica quando la il satellite si muove attraverso l’ombra della Terra che blocca tutti i raggi solari diretti, impedendo che illuminino la superficie della luna. ...

Cos’è il Finsta - l’Instagram segreto Che ti salva da Instagram : Instagram è il social network che incide di più sulla nostra salute mentale. Ne abbiamo avuto la conferma un anno fa da una ricerca della Royal Society for Public Health che ha studiato gli effetti su 1.479 giovani britannici fra i 14 e i 24 anni. Ma bastava aprire la homepage del social fotografico per capire che qualcosa non andava: la costante ricerca di apparenza e la voglia di trasmettere un’immagine perfetta agli altri ci ha ...

Che cos’è la Generazione Z - in 5 punti fashion : Negli ultimi anni non si sente parlare che della Generazione Z, la iGen, quella dei cosiddetti Centennials nati dopo la seconda metà degli anni ’90, che con il loro lifestyle stanno rivoluzionando l’intero mercato. Compreso quello della moda. Ciò che li distingue dalle generazioni precedenti è soprattutto il fatto di essere venuti al mondo in un periodo storico che ha reso la tecnologia, e la capacità di connettersi, accessibile a ...

Che cos’è ed a che serve ConciliaWeb : ne parlano Vodafone - Iliad e Fastweb : Il nuovo strumento ConciliaWeb dell'AGCOM dovrebbe aiutare i consumatori a risolvere più velocemente e facilmente le controversie con i vari operatori di telefonia e le pay TV. Il tool sarà attivo da lunedì 23 luglio in forma ufficiale, come ci informano sui rispettivi siti web Vodafone, Iliad e Fastweb. La piattaforma è stata concepita con l'intendo di alleggerire il fastidio che in genere viene procurato ai clienti relativamente alla ...

Cos’è il Barbie feet e perché tutte si fanno le foto in punta di piedi : La foto perfetta è in punta di piedi grazie al Barbie feet, la nuova moda che sta spopolando su Instagram. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha invidiato il corpo (fin troppo) perfetto della bambola più famosa al mondo, sognando di essere come lei. Qual è il segreto della sua bellezza? Ovviamente i piedi! Barbie infatti non cammina mai con le piante appoggiate a terra, come tutti i comuni mortali, ma sempre sulle punte. Detto fatto: le ...

Ceta : cos’è l’accordo Ue-Canada e perché sta facendo discutere : Sta salendo la tensione sul Ceta, l’accordo di libero scambio Ue-Canada approvato dall’europarlamento nel 2017 e in attesa di ratifica da parte degli Stati membri. Il vicepremier,...

Reato di tortura - cos’è e perché vogliono modificare la legge : Si riaccende il dibattito sul Reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano un anno fa. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha annunciato ieri la presentazione di due proposte di legge in materia di pubblica sicurezza, una delle quali per “abolire” – come aveva inizialmente annunciato in un tweet – il Reato di tortura per poi precisare alcuni minuti dopo con un altro tweet che la proposta ...

Che cos’è e come funziona il semaforo virtuale : Foto: Horia Varlan/Flickr CC I semafori per come li conosciamo sono destinati a sparire: la guida autonoma e la capacità delle macchine, in futuro, di coordinarsi da sole nei pressi degli incroci li renderà finalmente obsoleti, ma già diversi soggetti stanno lavorando per anticipare questo traguardo a prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale nei nostri abitacoli. Tra questi ci sono i ricercatori della Carnegie Mellon ...

Violenza assistita - Che cos’è e come combatterla : Quasi mezzo milione di bambini, in Italia, è vittima di un abuso terribile e spesso sottovalutato: la Violenza assistita. Una pratica traumatica vissuta da tutti quei minori che crescono all’interno di una famiglia nella quale la donna viene sottomessa abitualmente dal amarito. I bambini che subiscono quotidianamente episodi di Violenza assistita non presenta traumi fisici: non si presentano a scuola con occhi neri o lividi, ed è questo a ...

Che cos’è il Parco La Mandria - la riserva di caccia dei reali sabaudi dove vivrà Cristiano Ronaldo : Secondo i rumors pare che lo staff di Cristiano Ronaldo abbia già individuato la zona dove abiterà il campione portoghese. Il luogo prescelto dovrebbe essere il Parco La Mandria, sito dichiarato "Patrimonio dell'umanità" da parte dell'Unesco. Ma qual è la storia di questo monumento così importante dove vivrà il nuovo fenomenale acquisto della Juventus?Continua a leggere

La sorellanza - ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno : Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e donne, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero di donne vittime di violenze e di omicidi è allarmante. ...

“Sono malati”. La terribile notizia Che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...