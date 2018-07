Che cos’è la legionella : sintomi - cause e cure : Terza vittima a Bresso per l’emergenza legionella. Ecco i sintomi cui fare attenzione. Un rapido intervento medico può portare alla guarigione dopo un mese di trattamenti. Prosegue l’emergenza legionella a Bresso, in provincia di Milano. Sono ben 18 i casi accertati di contagio fino a oggi, registrando tre decessi. Tra il 23 e il 24 luglio sono morti un uomo e una donna di 94 anni. Quest’oggi, 25 luglio, è deceduta una donna di 84 anni, ...

Calciomercato Inter – Asse caldissimo con il Chelsea : Zappacosta alternativa a Vrsaljko - Bakayoko per il centrocampo : Si fa caldissimo l’Asse di mercato fra Inter e Chelsea: i nerazzurri puntano Zappacosta come alternativa a Vrsaljko, a centrocampo spunta il nome di Bakayoko Settimana caldissima per il Calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Vrsaljko sulla fascia destra, viste le resistenze dell’Atletico Madrid alla formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Modalità alla quale non si ...

Incendi - un disastro così può accadere anChe in Italia : Prevenzione e collaborazione interforze: così in Italia si cerca di contrastare gli Incendi. anche se un caso simile a quello greco non si può escludere' spiega Luigi D'Angelo, direttore Ufficio ...

Bonus Cultura - banChe e intercettazioni : cosa c'è nel Milleproroghe : banche e infrastrutture, ma anche risorse per la sanità, i terremotati e la Cultura. Sono soltanto alcuni degli argomenti chiave contenuti nel cosiddetto 'Milleproroghe”, il decreto legge approvato dal Consiglio dei...

Il mistero della malattia di Marchionne : perché sappiamo così poco : C'è il massimo riserbo intorno alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, sempre ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Domenica scorsa si era diffusa la drammatica notizia secondo cui il...

In aereo : Che cosa succede in caso di depressurizzazione della cabina? : ... inefficaci contro ictus e infarti C'era vita sulla Luna? Le nuove lune di Giove Benvenuti nel Meghalayano La geografia di Titano Idrogeno e ossigeno per esplorare lo Spazio Home - SCIENZA - Salute ...

Cos’è il mostro Momo Che circola su Whatsapp : Abbiamo spesso affrontato, su questo sito, le truffe e le bufale che circolano quasi quotidianamente su Whatsapp. Dalle multe che vengono comunicate tramite internet, ai ben peggiori virus che si propagano tramite l’app di messaggistica, ci mancava un mostro (Momo) che vi contatta tramite messaggio. La particolarità di questo evento ha portato molti utenti ad impaurirsi, ma è giustificato tutto questo terrore per Momo, il mostro di ...

Vaccini/ Obbligatori o no? Scopriamo perchè e a cosa servono (SuperQuark) : Vaccini, sì o no? L'Italia è uno dei paesi che ancora si divide su questo argomento e non è stato in grado di dare una risposta. Intanto aumentano i focolai di morbillo. (SuperQuark)(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Tour de France 2018 - a Che ora inizia la tappa di oggi? Mai così tardi perché mai così breve… : Oggi si corre la diciassettesima tappa del Tour de France 2018: la Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà decisiva per le sorti della classifica generale. La Grande Boucle potrebbe decidersi in questa micidiale frazione di appena 65 chilometri e con la rivoluzione della partenza in griglia in stile Formula Uno (o ciclocross se preferite). Si tratta della tappa più breve in una grande corsa di tre settimane da ...

Grecia - tagli alla Protezione civile nel pacChetto austerità : così è arrivata fragile al «traguardo» europeo : E poco importa se quel crollo, unito al rifiuto di condonare ciò che palesemente non è rimborsabile, ha fatto esplodere il debito in proporzione a un'economia ormai ristrettasi. Gli investimenti sono ...

Fermare i populisti. “Con l’anti parlamentarismo non si sCherza : le dittature cominciano così”. Parla Tajani : Roma. “Se c’è un’opposizione? Se lo chiedono in parecchi e la risposta è sì, c’è”, dice al Foglio Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia. “Deve strutturarsi e migliorare il proprio assetto, anche se non è facile quando c’è un partito alleato, la Lega, che

Tour de France 2018 - Philippe Gilbert costretto al ritiro. Le condizioni fisiChe dopo il volo in discesa : Philippe Gilbert ci ha fatto tremare lungo la discesa del Portet d’Aspet al Tour de France. Il belga era in fuga solitaria ma ha preso male una curva, andando a sbattere contro un muretto e venendo catapultato in un burrone. Minuti di paura per tutti e si è temuto il peggio ma fortunatamente è risalito sulle sue gambe ed è anche giunto al traguardo ricevendo il numero rosso come uomo combattivo di giornata. L’uomo della Quick Step ...

“Ecco perché è finito in coma”. Marchionne - parla l’esperto : cosa è successo : E’ massimo il riserbo sullo stato di salute dell’ormai ex ad di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in condizioni gravissime in una clinica di Zurigo. Nulla filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trova. Da domenica si è diffusa però la notizia secondo cui il manager, in terapia intensiva, sarebbe in coma irreversibile. Fca, ufficializzando sabato in una nota la sua uscita anticipata e la nomina del nuovo ad ...

Il relativo-emotivo. Perché ogni cosa è diventata - pur non essendolo - un'opinione. : Dai principi etici e morali tradizionalmente acquisiti dalla nostra cultura, ai saperi della scienza e della tecnica per dirigerci in ogni altro ambito e contesto della vita pubblica e del privato, ...