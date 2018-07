Charlie Puth ha dedicato a Demi Lovato “See You Again”

Charlie Puth ha sfoggiato un fisico da urlo durante la prima data del tour di Voicenotes : WOW The post Charlie Puth ha sfoggiato un fisico da urlo durante la prima data del tour di Voicenotes appeared first on News Mtv Italia.

Charlie Puth ha pubblicato il videoclip di “The Way I Am” : Dai un'occhiata The post Charlie Puth ha pubblicato il videoclip di “The Way I Am” appeared first on News Mtv Italia.