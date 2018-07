Champions League | andata secondo turno preliminare | bene Ajax e Celtic | tutti i risultati

RISULTATI Champions League / Andata 2^ turno preliminare : Ajax e Celtic vincono in casa : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: nell'Andata del secondo turno preliminare vincono Ajax e Celtic, che confermano il fattore campo. Le altre tre partite terminano tutte senza una singola rete(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:28:00 GMT)

RISULTATI Champions LEAGUE/ Andata 2^ turno preliminare : Dinamo Zagabria-Stella Rossa - qualificazione in tasca : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: nell'Andata del secondo turno preliminare la Stella Rossa e la Dinamo Zagabria vincono di goleada, archiviando di fatto la qualificazione al prossimo turno(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Champions League : Basilea k.o. con il Paok - buone notizie per la Roma : buone notizie per la Roma. I giallorossi, per avanzare in seconda fascia nel sorteggio dei gruppi di Champions, devono sperare che nei turni preliminari una tra Basilea e Benfica venga eliminata. E ...

Tattiche alla Sacchi - nuovi controlli e... la Champions League : tutti i segreti di Fifa 19 : ... e l'atmosfera ha pienamente convinto: le squadre che si preparano nel tunnel degli spogliatoi, l'ingresso in campo con la coppa dalle grandi orecchie in bella vista, una cronaca rinnovata e adeguata,...

Probabili Formazioni Ajax-Sturm Graz - qualificazione Champions League 25 Luglio 2018 : I vice campioni d’Olanda contro i vice campioni d’Austria si affronteranno mercoledì 25 Luglio in una match che si preannuncia divertente e interessante. Il calcio di inizio è fissato alle ore 20.30 di mercoledì 25 Luglio, ad Amsterdam,il match è valido per la qualificazione ai gironi di Champions League, le due squadre si daranno battaglia. I lancieri dopo la finale persa nella stagione 2016-2017 in Europa League contro il ...

Pronostici Playoff Champions League 25 Luglio 2018 : Mercoledi 25 Luglio 2018, si proseguirà con i Playoff di Champions League, valevoli per l’andata dei quarti di finale e per l’accesso alla fase a gironi. Naturalmente, rispetto alla giornata di Martedi, si disputeranno meno partite, ma nonostante tutto, ci sono ottimi spunti per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico BATE-HJK ...

Champions League : sorteggiato il terzo turno preliminare : Effettuato, a Nyon, il sorteggio del terzo turno preliminare di Champions (and 7-8/8, rit 14/8). Questi gli abbinamenti: PERCORSO CAMPIONI: Celtic (Sco)/Rosenborg (Nor) – AEK Atene (GRE) Salisburgo (AUT) – Shkendija (Mkd)/Sheriff (Mda) Stella Rossa (Srb)/Suduva (Ltu) – Legia Varsavia (Pol)/Spartak Trnava (Svk) Kukes (Alb)/Qarabag (Aze) – Bate Borisov (Blr)/Hjk Helsinki (Fin) Astana (Kaz)/Midtjylland (Den) – ...

Ilaria D’Amico dice addio a Sky Calcio Show dopo 15 anni - la giornalista passa alla Champions League : dopo 15 anni a Sky Calcio Show, Ilaria D’Amico passa al programma dedicato alla Champions League della piattaforma televisiva insieme ad un favoloso dream team La Champions sarà la nuova casa di Ilaria D’Amico, che lascia Sky Calcio Show dopo 15 anni e sarà affiancata in questa nuova avventura da un vero e proprio dream team: oltre ad Alessandro Costacurta ci sarà infatti anche Pirlo, new entry nella squadra dei talent, che si ...