Cede diga in Laos | almeno 20 morti | migliaia di persone senza casa e centinaia di dispersi

Laos : Cede diga; costruttore aveva avvertito pericolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cede una diga in Laos - si temono centinaia di morti : "Numerosi morti", centinaia di dispersi e almeno 6.600 persone rimaste senza casa: il cedimento di una diga in costruzione nel sud del Laos ha rilasciato ieri sera una valanga d'acqua che ha inondato almeno sei villaggi. In un'arretrata area rurale, e considerato lo stato delle infrastrutture e delle risorse per i soccorritori nel Paese comunista, c'è il forte rischio che il bilancio della strage diventi drammatico.La diga crollata ...