Ceccherini | Fiorentina eccomi Ma che rischi per essere qui

Fiorentina : Ceccherini in arrivo dal Crotone : Federico Ceccherini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore classe 1992 è stato ceduto a titolo definitivo dal Crotone, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita. Sul sito del club calabrese il “ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme ed un in bocca al lupo per la sua futura avventura”. AdnKronos)L'articolo Fiorentina: Ceccherini ...