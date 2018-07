C' è acqua e forse vita su Marte La straordinaria scoperta di un team di italiani

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) "Senzanessuna forma diconosciuta è possibile". Comincia così uno degli articoli di Science che annuncia ladi un enorme lago diliquida sotto il Piano Australe di. La notizia arriva dall'Agenzia Spaziale Italiana che con il radar MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) è riuscita a sentire l'eco dell'enorme lago sotto lo strato di ghiaccio.Fino a pco tempo fa era impensabile immaginare l'esistenza di una massa così grande diliquida su. A causa della bassa temperatura e della bassa pressione atmosferica presente sul pianeta rosso, infatti, la maggior parte dell'si presentava sotto forma di ghiaccio. Tuttavia la presenza di canali sulla superficie marziana ha sempre dato spazio al dubbio dell'esistenza in passato diliquida.Negli anni, la NASA ha condotto vari studi culminati ...