Catania | aggredisce un medico in ospedale con una forbice | arrestato

Catania - ubriaco in ospedale aggredisce medici e agenti : arrestato - : Il 31enne era stato ricoverato al pronto soccorso per ferite dovute a un incidente stradale. Poi si sarebbe scagliato contro il personale medico e i poliziotti che l'avevano preso in custodia

