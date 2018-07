ilfattoquotidiano

: #Casellati: 'Tagliare emolumenti se non presenti a lavori in Aula' - Adnkronos : #Casellati: 'Tagliare emolumenti se non presenti a lavori in Aula' - mottagiuseppe1 : RT @Cascavel47: Casellati: “Tagliare lo stipendio a deputati assenteisti. Vitalizi? No perdite di tempo del Senato, serve testo inappuntabi… - lapennanicola65 : RT @fattoquotidiano: Casellati: “Tagliare lo stipendio a deputati assenteisti. Vitalizi? No perdite di tempo del Senato, serve testo inappu… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sui“non c’è nessuna preclusione, nessun atteggiamento dilatorio”, ma serve “un provvedimento inappuntabile“. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertitornando sulla questione dei tagli ai costi della politica e in particolare sulle pensioni agli ex parlamentari. Alla Camera il presidente Roberto Fico ha fatto sì che l’iter di approvazione dei tagli si sia già concluso. A Palazzo Madama lavuole procedere con cautela. “Ho auspicato una collaborazione con la Camera – ha detto la presidente parlando alla cerimonia del Ventaglio – Le cose andate parzialmente in un altro modo. Il Senato ha deciso di acquisire qualificati pareri”. Laannuncia una delibera che “renda certe le decisioni del consiglio di presidenza e assicura che “non c’è nessun problema per le ...