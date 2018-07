Carlotta Benusiglio non fu strangolata Stilista morta impiccata a Milano | confermata la

Stilista impiccata a Milano - per i periti “ Carlotta Benusiglio non è stata strangolata. È stato un suicidio” : La Stilista Carlotta Benusiglio è morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta Benusiglio , l’ex modella e Stilista ...

Carlotta Benusiglio - due anni fa la morte/ La sorella Giorgia : “Perdita dolorosa per la famiglia e per tutti” : Carlotta Benusiglio, a due anni dalla morte ancora misteriosa il ricordo straziante della sorella Giorgia su Facebook e il dolore per quella dolorosa e incolmabile perdita.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:08:00 GMT)