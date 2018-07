Caos Serie B | campionato a 22 | 23 o 24 squadre? Chieste riammissioni in sovrannumero

Caos Serie A - oggi la sentenza sul Parma : le ultime indiscrezioni - domani la decisione sul Chievo : 1/17 Foto LaPresse ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il Caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Serie B : Caos ripescaggi - la Figc alle prese con la graduatoria : In Serie B, le ultime vicende legate alle mancate iscrizioni di Bari e Cesena, nonché la situazione finanziaria traballante dell’Avellino, ha fatto scattare il complicato meccanismo [VIDEO] federale che prevede la possibilita' di ripescare alcuni club, in base ad una graduatoria che tiene conto di più fattori, come elementi imprescindibili, per essere riammessi al campionato cadetto. Mai, come quest’anno, si è assistito ad una vera e propria ...

Ripescaggi e retrocessioni - Serie A nel Caos : il Crotone intanto si “espone” : Ripescaggi e retrocessioni, in Serie A sarà un’estate caldissima, con il Crotone che spera di tornare nel massimo campionato italiano Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, crede fermamente nella possibilità di un Ripescaggio per il club calabrese. Interpellato da Skysport, il patron ha dichiarato d’aver fiducia nel Ripescaggio dato il caos legato a Parma e Chievo Verona in Serie A: “Mercato? A dire la verità abbiamo ...

Le richieste della Procura gettano la serie B nel Caos : La Spezia - Non c'è il pugno duro della Procura federale, tanto temuto alla vigilia in quel di Parma, sebbene le richieste di pena in merito al "caso whatsapp" prima della partita contro lo Spezia non ...

Serie A e Serie B nel Caos : ecco i criteri per i possibili ripescaggi : Mentre il mondo del calcio continua a celebrare la vittoria della Francia in Coppa del Mondo, i tifosi italiani pensano ad altro. Non solo al calciomercato, ma anche a quanto sta succedendo tra Serie ...

Due retrocessioni - 6 fallimenti e 12 ripescaggi - è Caos : mano pesante in Serie A - tra colpi di scena e clamorosi ribaltoni - ecco le squadre coinvolte [DETTAGLI] : E’ una giornata fondamentale per il calcio italiano, iniziano infatti oggi i processi che riguardano Parma e Chievo, i due club sono a serio rischio retrocessione, sono in arrivo infatti richieste pesantissime da parte della Procura. Partiamo da Chievo. Il club è accusato di plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, contestate ben 15 operazioni e trenta calciatori coinvolti, valore’gonfiato’ per consentire al club di ...

Caos in Serie B : il Cesena riparte dai dilettanti : L’Ac Cesena si è arreso, non presenterà ricorso (aveva tempo fino alle 19 di stasera) per iscriversi alla Serie B dopo che la Covisoc ne aveva bocciato la richiesta di iscrizione. La società ha comunicato di aver aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. L’udienza del fallimento è fissata per il 9 agosto. In mattinata la società ha cercato un ultimo disperato tentativo, servivano ...

Serie C - Caos fideiussioni : ecco i 10 club nella bufera ed a rischio - c’è la Reggina [DETTAGLI] : Serie C, è caos fideiussioni. Novità clamorose per la Serie C e riportate dalla ‘rosea’, interrogativo inquietante e che riguarda le fideiussioni presentate da alcuni club, almeno 10, garantite da una società di intermediazione finanziaria, la Finworld Spa a cui la Banca d’Italia ha negato l’iscrizione all’albo unico. A questo punto anche le fideiussione presentate da queste 10 squadre dovrebbero non essere regolari. I club adesso sperano ...

Caos Serie B - Bari verso il baratro : rischio fallimento - si libera un altro posto? : Sono ore caldissime per il calcio italiano, alcuni club rischiano grosso tra scandali e fallimenti. Una situazione delicatissima è quella legata al Bari, nella serata di ieri sono scaduti i termini per la ricapitalizzazione della società, un passaggio indispensabile per permettere a Giancaspro di mantenere la maggioranza del club. Tutti si attendevano l’assegno da parte del numero uno del club a copertura della ricapitalizzazione ma ...

Serie C nel Caos : fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana - Trapani in vendita : Lucchese in confusione totale e da futuro incerto. Il presidente Grassini le quote al precedente proprietario Moriconi, che ora sta cercando partner per evitare il fallimento e rimanere in C. Due le cordate all’orizzonte: una è formata da imprenditori fiorentini e aretini, l’altra è capitanata da Pietro Belardelli. Non è stata effettuata la ricapitalizzazione e quindi arriveranno altre penalizzazioni (da 2 a 10 punti) dopo il -4 per il ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : Caos clamoroso - altra estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Campagne abbonamenti - diffide verso 11 club : è Caos in Serie A [NOMI e DETTAGLI] : Movimento Consumatori ha inviato diffide alle società di calcio Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Novara, Pro Vercelli, Palermo, Napoli e Bologna. Da un’analisi delle condizioni di abbonamento (stagione 2017/2018 e, se già pubblicate, stagione 2018/2019) sono state infatti rinvenute clausole vessatorie in contrasto con il Codice del consumo. Il monitoraggio è successivo all’avvio di un’azione ...

Caos in Serie A e Serie B : plusvalenze fittizie - illeciti gravissimi per due squadre - verso clamorosi ripescaggi [DETTAGLI] : Il Chievo rischia seriamente la retrocessione in Serie B, il Cesena di scomparire dal calcio che conta. E’ questo quanto emerge dalla relazione conclusiva della Procura Federale sulle plusvalenze fittizie di veronesi e la società di Lugaresi. Le due squadre andranno a processo entro massimo 20 giorni. L’accusa è gravissima: sopravvalutare un giocatore ultra sconosciuto che il più delle volte non ha calcato i campi nemmeno della ...