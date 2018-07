Canottaggio – Mondiale Under 23 | ottimo avvio per la Nazionale italiana | tutti i

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo23 maschile e singolo pesi leggeri maschile). Non superano il turno e dovranno invece affrontare i recuperi di domani pomeriggio, il due senza e il quattro di coppia pesi leggeri maschile. In finale quindi il quattro con di Gustavo Ferrio, Jacopo Frigerio, Nunzio Di Colandrea, Antonio Cascone e Filippo Wiesenfeld al timone che ha vinto la batteria, conducendo sempre la gara in testa, davanti a Germania e Nuova Zelanda e facendo segnare il secondo ...