"Ho chiesto al Comune di proseguire sulla via tracciata. Ho messo a disposizione la forza pubblica per garantire il rispetto della legge. Il Comune ha risposto in ogni virgola alla Corte Europea. Tutto procederà da programma". Così, al temine dell'incontro con la sindaca di Roma Virginia, sullo sgombero del campo Rom sulla via Tiberina. "Un campo non si chiude in due giorni- ha detto la-serve un' azione forte e di sistema.E'un anno che lavoriamo all'interno del campo e ora la metà delle persone se ne è andata".(Di mercoledì 25 luglio 2018)